A Guarda cierra duchas y fuentes por la sequía

El Concello de A Guarda ha cerrado fuentes y las duchas de las playas, y ha suspendido el servicio de riego municipal ante la situación prolongada de sequía y el nivel muy alto de riesgo de incendios. Asimismo, ruega a los vecinos que no usen el agua para rellenar piscinas o regar jardines, con el objetivo de disponer de agua ante cualquier posible emergencia.