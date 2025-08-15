Los concellos de la «raia» sellan un pacto para salvar y proteger el Miño

Una planta de acuario que está colonizando el río, subidas y bajadas incontrloladas del caudal, varias especies exóticas que están alterando el ecosistema fluvial y una acumulación de sedimentos en la desembocadura que perjudica la navegabilidad y la pesca. El Miño, la gran joya natural que comparten Galicia y Portugal, está enfermo y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Río Miño ha aprobado en su última asamblea iniciar el proceso de creación de un Pacto del Río Miño, un acuerdo que permitirá proteger, gestionar y poner el valor el río como recurso natural, económico y cultural de forma conjunta entre España y Portugal.

El pacto busca definir la metodología de trabajo, la implicación de las entidades relevantes y la preparación de propuestas concretas para la defensa de este curso de agua internacional. Como primer paso, la asamblea, en el que participan alcaldes y alcaldesas de los Concellos de A Guarda, O Rosal, Arbo, As Neves, Oia, Ponteareas, Salceda, Salvaterra, Tomiño y Tui; y presidentes y presidentas de las Câmaras de Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, Valença, Ponte de Lima, Ponte da Barca, Paredes de Coura, Monçao, Caminha, Arcos de Valdevez y Melgaço, acordó por unanimidad formalizar las solicitudes a las entidades competentes, concretamente a la Comisión Interministerial de Límites y Cuencas Hidrográficas Luso-Españolas (CILBH), con la que ya mantuvieron una reunión el mes pasado.

En dicha reunión fueron solicitadas varias medias encaminadas a mejorar la salud del río Miño, como la inclusión de los temas tratados en la agenda del la próxima Cumbre Ibérica, la clarificación del marco jurídico y operativo de la gestión del río Miño debido a su carácter internacional, la formalización de acuerdos bilaterales que permitan intervenciones inmediatas y el refuerzo de los mecanismos de gobernabilidad conjunta, así como la elaboración de un Plan de Acción Estratégico que incluya medidas de seguimiento, un plan de drenaje plurianual, control de especies invasoras y una gestión sostenible del caudal.

Así, con este Pacto del Río Miño, el director de la AECT, Jose Manuel Vaz Carpinteira, reafirma la «total disponibilidad» de la agrupación en todo lo que ayude a «encontrar una solución a los principales problemas del río, como las inundaciones o las especies invasoras tan prolongadas en el tiempo».