Cita para donar sangre el lunes en O Rosal
La unidad móvil de donación de sangre estará en O Rosal el próximo lunes, 18 de agosto. Se ubicará en la calle Ramón Franco nº4, delante de Abanca, y atenderá a las personas donantes de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
