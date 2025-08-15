Morrer por axudar a nacer
No centenario do monumento de Asorey en Mondariz
Alberte Reboreda
Maio de 1923. Un doutor de Mondariz especializado en tocoloxía é chamado para axudar a parir a unha veciña sen recursos; malia que tiña un corte na man provocado por un arame da viña, non renunciou a atendela, o que lle provocou unha infección que lle acabaría provocando a morte. Chamábase Maximino Rodríguez Fornos e tiña 69 anos.
Dous anos máis tarde, o 15 de agosto de 1925, foi inaugurada en Mondariz a escultura dedicada ao galeno que morreu por axudar a nacer a un cativiño anónimo. Rodríguez Fornos (1854-1923) foi alcalde de Mondariz durante 15 anos e médico do distrito ao longo de 35. Tamén exerceu de director médico do desaparecido Balneario do Val desde 1903. Como doutor combateu, moitas veces xunto co seu fi¬llo, o tamén médico José Rodríguez Sobrino, as enfermidades da época: a varíola, a difteria e a gripe. Destacou sempre polo seu compromiso humanitario, atendendo sempre ás persoas doentes máis humildes.
En 1925 outro médico mondarizán, Emilio Estévez, describía o perfil humano e profesional de Rodríguez Fornos no Faro de Vigo: «Montado en clásica mula (...) su bondad, le hacía á tal extremo caritativo que donde la necesidad castigaba, dejaba con la droga, el ave para alimentar al enfermo y otras veces su mano balsámica, acercaba al fuego el puchero que había de levantar el ánimo del paciente solitario y abandonado».
Xunto coa familia Peinador, propietaria do Balneario de Mondariz, Rodríguez Fornos tamén traballou pola construción do tranvía Mondariz-Vigo, e incluso foi subscritor minoritario da empresa —da que era accionista principal a Sociedade Hispano-Belga—, á que achegou 10.000 ptas do seu peculio.
O monumento centenario, obra do xenial escultor Francisco Asorey (1889-1961), foi inaugurado en presenza de representantes do colexio médico provincial, de Ramiro Vidal Carrera, alcalde da vila, e de Luís Blanco Rivero, reitor da Universidade de Santiago; tamén do gobernador civil da provincia. A heroicidade da súa morte, xunto coa súa obediencia política ao ministro ponteareán Gabino Bugallal, de ideoloxía monárquica conservadora, explican a labra deste magnífico monumento erguido por subscrición popular que hoxe cumpre un século de vida.
*Alberte Reboreda é arqueólogo e historiador
