Camilo, a por los 10 km de Baiona con 85 años

La carrera pedestre Andar e Correr de Baiona cumple este domingo cuarenta ediciones. Para celebrarlo, ya hay cerca de 2.000 personas inscritas, pero solo una de ellas ha corrido los 39 restantes. «Bueno, fallé a una porque a un amigo se le ocurrió casarse ese día», aclara Camilo González, que ya tiene reservado su dorsal para la carrera del domingo, en la que llevará el número 74, menos que los años que tiene este baionés, que en julio cumplió los 85 años.

Su participación todavía no está confirmada, pues está pendiente del tiempo. «Con estas temperaturas infernales no me quiero exponer», explica Camilo, con ganas de que la ola de calor remita para poder calzarse las zapatillas y correr la cuadragésima edición de esta prueba popular.

A sus 85 años, Camilo, que fue mecánico de motos, todavía está en forma y, aunque últimamente no ha podido entrenar mucho porque ha estado cuidando de un familiar, asegura que «el motor aún responde».

Empezó a correr por casualidad. Eran sus hijos pequeños cuando el CPI Cova Terrena organizó un cross infantil por el monte. Primero corrió el alumnado, y luego los familiares. Fue la primera vez que completó una carrera, y como la experiencia fue gratificante, comenzó a entrenar por su cuenta. «Era una época en la que mi mujer estaba opositando, por lo que me llevaba los niños al monte para que pudiera estudiar, y mientras ellos jugaban, yo corría», recuerda el baionés.

Cuando anunciaron la Andar e Correr de Baiona, una de las primeras carreras populares de la comarca, no dudó en anotarse. Recuerda que al principio era de 8 kilómetros, frente a los 10 actuales, aunque se sienten como 20 kilómetros; tiene mucha subida», bromea. También dice que al principio no había camisetas conmemorativas, «solo te daban una manzana». Luego llegaron las camisetas, cada año de un color, que todavía conserva, al igual que las ganas de seguir manteniéndose activo.

No sigue un ritual de entrenos exigente. Los meses antes de la prueba sale a correr por las sendas de Baiona. «Hay para dar y tomar», dice Camilo, nombrando la que rodea el Parador. Y cuando cruza la línea de meta, se toma una temporada de descanso.

Aunque últimamente no ha podido entrenar mucho, porque «he tenido que estar más pendiente de otros que de mí mismo», quiere completar su cuadragésima Andar e Correr. Además, espera hacerlo en compañía de su hijo, que aunque vive en Estepona, viene siempre que puede para correr la carrera con su padre. «Está muy ilusionado, cree que podré hacerlo», cuenta, pendiente del mercurio. «Se decidirá en el mismo día», dice con cautela el veterano atleta.