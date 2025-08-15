Baiona recibe al nuevo Teniente-Comandante

El nuevo Teniente-Comandante del cuartel de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, Diego de la Puente Martínez, fue recibido en Baiona por el alcalde del municipio, Jesús Vázquez Almuiña y el Capitán-Jefe de la Compañía de Vigo, Rafael Antonio Pereira López en muestra de apoyo en su nueva labor .