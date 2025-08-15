Baiona recibe al nuevo Teniente-Comandante
El nuevo Teniente-Comandante del cuartel de la Guardia Civil de Baiona-Nigrán, Diego de la Puente Martínez, fue recibido en Baiona por el alcalde del municipio, Jesús Vázquez Almuiña y el Capitán-Jefe de la Compañía de Vigo, Rafael Antonio Pereira López en muestra de apoyo en su nueva labor .
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente