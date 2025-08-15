Amorín recupera el desfile de carrozas con seis creaciones
Tomiño
La parroquia de Amorín vivirá este fin de semana uno de sus días grandes, las Festas da Agonía, que, tras cinco años de parón, regresan con más fuerza que nunca, recuperando el desfile de carrozas que cumple 50 años. En total, serán seis carrozas, que en las últimas semanas elaboraron los vecinos y vecinas de los barrios de Outeiro y Baceiro.
Hoy, la Treboada Muimenta de Sobrada recorrerá los lugares donde se ultiman los trabajos de las carrozas, que mañana, sábado, desfilarán por el centro del pueblo. Dicho desfile comenzará a las 18.00 horas y se completará con el pregón que ofrecerá el músico G Face y el nombramiento de la reina y damas de honor.
El domingo se repetirá el desfile a la misma hora y se será la entrega de premios.
