Acaba encajada con su coche en un puente del siglo XV, en Sabarís: ¿otra vez el GPS?

Un coche ha quedado encajado en el tramo final de un puente histórico situado en la villa de Baiona. Concretamente ha sido en el Ponte Vella, un paso medieval sobre el río Groba, ubicado Sabarís.

Que un turismo como el que circuló este viernes por esta calzada empedrada cabe en el ancho de esa construcción, parece obvio. El problema aparece cuando uno intenta salir de él al volante, ya que el puente, que sí es peatonal -y de hecho forma parte del Camino Portugués de Santiago- , termina su recorrido con varias escaleras que le unen a la plaza Victoria Cadaval, ahora en obras.

El coche, sobre la escalinata del puente. / Cedida

Es lo que se preguntan en esta parroquia de la villa baionesa. Y aunque todo apunta a que el GPS pudo haber sido el causante de este error, «a nadie se le ocurriría meter el coche por ahí», señala un vecino.

El turismo sobre las escaleras del puente, donde los peregrinos transitan como parte del Camino Portugués de Santiago. / Cedida

Tesoro histórico

El sistema de navegación, que suele garantizar un recorrido fiable para llegar a destino, podría haberle dado indicaciones equívocas a esta conductora, como ya ha pasado en otras ocasiones. No obstante, cuando alguien se topa con un tesoro histórico como este, al margen de lo que le apunte el GPS, debería saber que suelen existir rutas alternativas cercanas que permiten el paso de vehículos, evitando así el impacto irrecuperable que los coches suelen causar sobre cualquier empedrado secular.

Coche atascado en Combarro. / FDV

Una pareja de turistas atrapada en un camino de Ourense a causa del GP / G. C.

La negligente maniobra del despitasdo taxista llamó la atención de curiosos que por aquel entonces -en 2010- rodearon el vehículo. / Gustavo Santos

Coche encajado en las escaleras de Sanxenxo / Concello de Sanxenxo

Un puente del siglo XV

Este pequeño puente del siglo XV ha sobrevivido en zona urbana y se trata de una estructura de origen medieval compuesta de un solo arco, con alteraciones debido a la canalización del río en ese lugar.

Recreación de la futura plaza en el proyecto. / D. P.

A su lado, el concello de Baiona realiza una rehabilitación, concretamente de esa plaza Victoria Cadaval de Sabarís. Los trabajos destaparon el pasado mes de mayo diez metros de calzada medieval que tuvo que frenar esas labores.