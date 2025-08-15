Más de 600 personas reviven el Estrella Roja

El estreno del documental sobre el primer equipo de fútbol femenino de Tomiño fue todo un éxito

Participantes en el documental frente a la placa conmemorativa en el campo de fútbol.

D. P.

Tomiño

Más de 600 personas asistieron al estreno del documental «Estrella Roja. A unión dun pobo», una pieza audiovisual dirigida por la historiadora tomiñesa Natalia Jorge, que se proyectó al aire libre en el torreiro de la parroquia de Sobrada.

El documental hizo un recorrido por la historia del club de fútbol Estrella Roja, con la voz de sus protagonistas, la mayoría mujeres de Tomiño que en 1984 plantaron la semilla del primer equipo de fútbol femenino de la comarca.

La pieza audiovisual, que tiene una duración de 55 minutos y ya está a disposición del público en las redes sociales, colocando el foco en el rural gallego, en las relaciones vecinales, en el deporte como elemento de unión y en iniciativas que fomentan la igualdad de género y el deporte femenino. Se trata del cuarto documental de la tomiñesa.

El estreno del documental estuvo acompañado por el descubrimiento de una placa conmemorativa en el antiguo campo de fútbol, en recuerdo al espíritu por el que fue creado el Estrella Roja FC, un símbolo de la historia reciente del Baixo Miño.

