Más de 600 personas reviven el Estrella Roja
El estreno del documental sobre el primer equipo de fútbol femenino de Tomiño fue todo un éxito
Más de 600 personas asistieron al estreno del documental «Estrella Roja. A unión dun pobo», una pieza audiovisual dirigida por la historiadora tomiñesa Natalia Jorge, que se proyectó al aire libre en el torreiro de la parroquia de Sobrada.
El documental hizo un recorrido por la historia del club de fútbol Estrella Roja, con la voz de sus protagonistas, la mayoría mujeres de Tomiño que en 1984 plantaron la semilla del primer equipo de fútbol femenino de la comarca.
La pieza audiovisual, que tiene una duración de 55 minutos y ya está a disposición del público en las redes sociales, colocando el foco en el rural gallego, en las relaciones vecinales, en el deporte como elemento de unión y en iniciativas que fomentan la igualdad de género y el deporte femenino. Se trata del cuarto documental de la tomiñesa.
El estreno del documental estuvo acompañado por el descubrimiento de una placa conmemorativa en el antiguo campo de fútbol, en recuerdo al espíritu por el que fue creado el Estrella Roja FC, un símbolo de la historia reciente del Baixo Miño.
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente