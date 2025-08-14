La A.V. de Soutoxuste ofrece cursos para fin de 2025

La Asociación Veciñal O Eixo y la Asociación de Festas do Carme de Soutoxuste abren el plazo de matrícula para los cursos del último trimestre de 2025. La agrupación ofrece actividades de gimnasia, pilates y arte floral, que se realizarán en el local de la Casa do Pobo a partir de septiembre. Los cursos cuestan 7 euros y están subvencionados por la Diputación de Pontevedra.