Tui celebra este sábado su Fiesta Gastronómica
Tui celebrará este sábado su Fiesta Gastronómica, que llega a su décimo tercera edición con la participación de once asociaciones culturales, que ofrecerán todo tipo de elaboraciones gastronómicas a precios que oscilarán entre los 1,5 y 4 euros.
El programa festivo comenzará a las 20.00 horas en la calle Compostela y se prolongará hasta medianoche. Instalarán sendos puestos de comida las asociaciones Aloia de Pazos de Reis, Cristo da Agonía de Baldráns, Banda de Gaitas Guillarei, Laxes de Paramos, O Mosteiro de Pexegueiro, San Roque e San Bartolomeu, San Fins de Rebordáns, Santa Columba de Ribadelouro, Seixos Albos de Areas, Traxe de Tui y Xuntanza de Randufe.
Además, no faltará la animación musical a cargo de las charangas tudenses A Tu Ritmo, a las 20.00 y 22.00 horas, y Cantos Somos, a las 21.00 y 23.00 horas.
