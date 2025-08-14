Redondela trabaja en la compra de «Villa Elisa» para su nueva biblioteca

El equipo de gobierno del Concello de Redondela anunció ayer su intención de adquirir el histórico chalet «Villa Elisa», situado a menos de 70 metros de la Casa Consistorial. En un comunicado a través de redes sociales, el gobierno local afirma que «confía en obter o apoio do resto de grupos políticos da corporación para facer realidade este importante proxecto, que será beneficioso para a cultura, a educación, a cohesión social e o patrimonio de Redondela».

En este mismo anuncio, el concello adelanta las intenciones de uso con las que pretende llevar a cabo la compra: de efectuarse la adquisición, el gobierno local efectuaría una reforma para trasladar a Santa Elisa la biblioteca municipal, así como sus salas de estudio adjuntas. De esta forma, el concello pretende mejorar las infraestructuras disponibles a día de hoy en el Multiusos de A Xunqueira, que, según la corporación «leva tempo sufrindo limitacións e non cumpre coas necesidades das persoas usuarias».

«Villa Elisa» es uno de los emblemas arquitectónicos de Redondela. Construida en 1909 por Avelino Giráldez Pazo (un emigrante redondelano en Argentina), la casa constituye tanto por su situación como por su estilo indiano un importante elemento en el patrimonio cultural del concello, como el propio gobierno señala con un atril interpretativo en sus inmediaciones.

No obstante, su estado actual deja mucho que desear. La casa, que llegó a operar como guardería, languidecía ante los ojos de los viandantes en los últimos años, cercado por las obras de los edificios de nueva construcción que fueron creciendo alrededor y con el tráfico que baja desde la N-550 hacia el centro de la villa por la rúa Subida a Estación.

Aspecto de la villa en uno de sus interiores. / ÜNIQUE

La noticia sorprende también por el estatus inmobiliario que «Villa Elisa» ostentaba hasta hace unos días. Se da el caso de que, antes del interés por el Concello, el chalet ya se encontraba a la venta públicamente en internet. Aunque el anuncio ya fue borrado de Idealista, en la agencia inmobiliaria Ünique todavía se puede encontrar por un llamativo precio: solicitan a los inversionistas interesados un importe de 750.000 euros. Esta oferta convierte a «Villa Elisa» en uno de los inmuebles a la venta de mayor tasación de Redondela, situándose inmediatamente detrás del Muíño da Ponte que, como FARO publicó esta semana, se valora en 780.000 euros.

Catalogada como casa «a reformar», la inmobiliaria especifica en el anuncio que se trata de un edificio de 478 metros cuadrados repartidos en ocho dormitorios, tres baños e incluso zona de aparcamiento. Aparte, la oferta no cierra puertas en cuanto a la finalidad del inmueble, pues califica la propiedad «adecuada tanto para disfrutar del entorno, por sus posibilidades y espacios, como para gestionar la explotación de su uso turístico».

De completarse la operación, «Villa Elisa» se convertiría en el segundo edificio histórico adquirido para uso público en Redondela en lo que llevamos de año, tras la compra de un inmueble también cercano al ayuntamiento por parte de Zona Franca el mes de mayo. Eso sí, para lograrlo, el gobierno local deberá conseguir el voto a favor de PP o BNG. Recordamos que el PSOE gobierna con AER en minoría, sumando sólo 7 de los 21 escaños que completan el pleno.