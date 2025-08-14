El ocio nocturno irrita a los vecinos de Ramallosa y registra 47 denuncias

Los vecinos y vecinas de A Ramallosa, en Nigrán, llevan semanas sufriendo la peor cara del ocio nocturno: cuesta conciliar el sueño de madrugada por el ruido de los jóvenes a la salida de una conocida discoteca y, por la mañana, se despiertan con las calles llenas de vómitos y un reguero de actos vandálicos contra el mobiliario público.

También sufren las consecuencias los conductores que de madrugada pasan con su coche frente a la discoteca, pues ya se han producido varios episodios en los que los jóvenes invaden la carretera, interrumpiendo el tráfico y llegando a abanear vehículos, tirarles vasos y colarse en el interior de los mismos.

Ante esta situación, el pasado viernes, la Policía Local de Nigrán y la Guardia Civil del puesto principal de Baiona-Nigrán llevaron a cabo un operativo nocturno en el que se identificaron a 60 personas que realizaban botellón en el entorno del centro urbano de A Ramallosa e interpusieron 47 denuncias con sanciones que van de los 300 a los 1.000 euros, e incluso penas de prisión.

La pesadilla se repite cada viernes, que es el único día de la semana en la que abre dicha sala de fiestas, que atrae a numerosos jóvenes en verano. En años anteriores, solían hacer botellón en el parque infantil de A Ramallosa, actualmente en obras, por lo que han trasladado esta práctica a las calles colindantes a la discoteca, llenando todo de basura, vómito y orina; aunque también los hay que no respetan el recinto de las obras.

La estampa a la mañana siguiente es desoladora. Según denuncia el vecindario de la zona, en lo que va de agosto, han quemado contenedores, tirado una farola al río, destrozado elementos de juego infantil y roto cristales de la maquinaria que acomete las obras de renovación del parque de A Ramallosa. A esto hay que sumar pelas y gritos en plena madrugada, así como la invasión de la calle Manuel Lemos, impidiendo el paso de vehículos.

Multas de 300 a 1.000 euros

El pasado viernes se llevó a cabo un operativo de la Policía Local y la Guardia Civil que se saldó con 24 denuncias por infracciones a la Ordenanza de Convivencia y Ornato Público, referente al botellón, con multas que oscilarán entre los 300 y los 600 euros, dependiendo de la gravedad; 14 denuncias por infringir la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, con multas que rondan los 1.000 euros; siete denuncias por interrumpir la vía pública, que conllevan multas de 200 euros; un atestado judicial por alcoholemia positiva delictiva que podría conllevar una pena de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del permiso de conducir; y otro atestado judicial por un delito de lesiones derivado de una pelea.

«El derecho al ocio nocturno no puede vulnerar otros derechos», recalca el alcalde de Nigrán, Juan González, pidiendo «sentido de la responsabilidad» ante una situación que está causando «incidentes que no se pueden consentir».