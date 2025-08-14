Nueva plaga de moscas en Tomiño

Tomiño ha registrado una nueva plaga de moscas, esta vez en la parroquia de Forcadela. La alerta la dieron los vecinos a través de la aplicación municipal de comunicación de incidencias, por lo que se desplazó al lugar la Policía Local, localizando depósitos de abono en una de las parcelas de cultivo, siendo este el posible origen de la plaga que impedía la vida normal de los vecinos y vecinas.

Desde el Concello de Tomiño lamentan que, a pesar de que los vecinos comunicaron la situación a la Xunta, «fueron remitidos al Concello, sin que la administración autonómica adoptase medidas». En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que la inspección y control de la nutrición sostenible de los suelos agrarios es competencia de las comunidades autónomas, no de los concellos.

«Por este motivo, tal y como ya se hizo en anteriores ocasiones, el Concello de Tomiño remitió a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia el acta de inspección elaborada por la Policía Local, solicitando la adopción inmediata de las mediadas de inspección y control necesarias para poner fin a esta situación y evitar su repetición en el futuro», destacan desde el gobierno municipal.

Cabe recordar que Tomiño sufre desde hace unos años importantes plagas de moscas, que afectan sobre todo a la zona de Carregal, en la parroquia de Amorín. En este caso, la afectada ha sido la parroquia de Forcadela, siendo esta una plaga «puntual y localizada».