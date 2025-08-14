El Nigranblues se celebra el sábado en Panxón

Nigrán acoge este sábado, 16 de agosto, el Festival Internacional Nigranblues, dedicado íntegramente a la música blues y con entrada gratuita. Artistas nacionales e internacionales como Robbin Kapsalis, Giles Robson o Nestor Pardo protagonizarán el evento, que comenzará a las 19 horas en el espacio deportivo municipal "Dunas de Gaifar", ubicado en Panxón.