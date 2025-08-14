Mos se suma al Bono Peixe
Mos
El Concello de Mos se ha unido a la campaña Bono Peixe, una iniciativa de la Xunta de Galicia destinada a fomentar el consumo de pescado y marisco fresco. Esta ofrece a cada persona un bono digital de 50 euros, repartidos en descuentos semanales de un máximo de 5 euros, acumulables hasta 25 euros por semana, durante 10 semanas.
La pescadería Luz María, situada en la carretera Peinador-Os Valos, es uno de los 700 establecimientos de Galicia adheridos a esta iniciativa.
