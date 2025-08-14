Jóvenes de toda España eligen Porriño para hacer voluntariado
Una docena de jóvenes llegados desde diferentes puntos de España eligieron Porriño para desarrollar labores de voluntariado este verano. Son jóvenes de País Vasco, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Andalucía y Redondela y Ourense, que desde el pasado domingo realizan trabajos de cuidado y limpieza del río Louro, de la mano de la Asociación Verdegaia.
Además de desarrollar intervenciones centradas principalmente en la retirada de basura y especies invasoras, también están conociendo la biodiversidad del Louro y otras zonas de interés como las Gándaras de Budiño.
El voluntariado se realiza en horario de mañana, reservando las tardes para realizar actividades de ocio en Porriño y excursiones por la comarca.Los doce jóvenes se alojan en las instalaciones del CEIP Plurilingüe Antonio Palacios y alargarán su estancia en Porriño hasta el 21 de agosto.
