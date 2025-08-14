Cien tipos de cerveza artesana en el Val Miñor Fest

Nigrán celebra desde hoy el Val Miñor Fest, que se traslada al estuario de A Foz, con más de cien tipos de cervezas artesanas. También habrá ocho furgonetas que ofrecerán diferentes variedades gastronómicas. Durante los cuatro días de celebración del festival, el recinto acogerá otras actividades como conciertos, talleres, juegos y catas.