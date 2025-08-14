Un bocadillo de jamón de Guinness

Estaba difícil, pero se consiguió. A Cañiza batió ayer los casi 20 metros del año pasado y horneó un bocadillo de jamón de llamado a entrar en el Libro Guinness de los Récords.

En concreto, preparó un bocadillo de 20,90 metros de pan en una sola barra, que se rellenó con una loncha de jamón de 27 metros de largo, cortada por el prestigioso maestro jamonero Víctor Burgos y bajo la supervisión del alcalde, Luis Piña, que no se quiso perder esta cita que marca el inicio de la Festa-Feira do Xamón da Cañiza, que se celebra mañana en la Carballeira de Cacharado.

La elaboración del bocadillo de jamón gigante supone, tanto para mayores como para pequeños, uno de los principales atractivos dentro de la programación en los días previos a la tradicional cita gastronómica. Primero, se elaboró la barra de pan de casi 21 metros de largo y, después, el maestro jamonero Víctor Burgos fue el encargado de cortar a cuchillo, y en una sola porción, una loncha de jamón serrano de 27 metros de longitud, que superando los 23 metros de la pasada edición.

El bocadillo se dispuso a transitar por el inusual horno, de seis metros de longitud, durante aproximadamente tres horas, resultando una media de unos 35 o 40 minutos por zona dentro del horno. Tras la cocción, el delicioso resultado fue repartido entre las personas asistentes.

Programación

A un día de la gran celebración, este mediodía se celebrará el pasacalles protagonizado por los Cabezudos Centenarios, que desfilarán acompañados por el Grupo de Santa Cristina de Valeixe. A partir de las 19.00 horas tendrá lugar el curso práctico de corte de jamón y cata de vinos, y a partir de las 22.30 horas el ritmo festivo correrá a cargo del grupo Super Top y la Orquesta Ritmo Joven, que actuarán en la calle Antonio Facorro y Plaza Mayor, respectivamente.

Mañana, como cada 15 de agosto, tendrá lugar la Festa-Feira do Xamón da Cañiza, que estará ubicada en la Carballeira do Cacharado. Allí, se podrán degustar cinco tapas variadas, todas ellas elaboradas con el jamón de A Cañiza como protagonista y a un precio de 8 euros la ración.