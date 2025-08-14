El BNG reprocha al Concello no asumir la rehabilitación del campanario de Reboreda

El BNG de Redondela critica al gobierno local por «non aproveitar a oportunidade» de participar en la rehabilitación del campanario de Reboreda. En un movimiento que el grupo parlamentario califica de «erro monumental», lamenta que el gobierno de Digna Rivas no aceptase la propuesta de financiar la obra, para así establecer «un convenio para que a cambio de asumir a rehabilitación do campanario de Reboreda, o concello se fixera con bens da igrexa». Por otra parte, el BNG critica que no se tomara en cuenta el contexto para ofrecer una programación divulgativa, como «elaboración de documentais, unidades didácticas, mesmo becas de investigación ou visitas guiadas» para conocer las características del secular campanario.