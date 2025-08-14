As Neves nombra a Míchel Salgado «hijo predilecto»

El exfutbolista Míchel Salgado, que comenzó su carrera deportiva en el Celta de Vigo y cosechó grandes éxitos como lateral derecho en el Real Madrid, será nombrado hoy «hijo predilecto» de As Neves, su villa natal, donde también dará nombre al actual Complejo Deportivo da Caíña, que pasará a llamarse Complejo Deportivo Míchel Salgado.

Así lo aprobó ayer la corporación municipal en un pleno extraordinario, con los votos a favor del PP y la abstención del resto de grupos.

Según el gobierno local, las razones que impulsan este reconocimiento institucional se centran en «sus méritos profesionales y sus cualidades personales». El acto comenzará este mediodía con una recepción institucional y después, en el salón de plenos, el alcalde hará entrega del diploma acreditativo y de la insignia de hijo predilecto de As Neves.

Otra iniciativa que impulsa el gobierno local que pretende homenajear al exfutbolista es la creación de una Escuela de Fútbol Base, que también llevará el nombre de Míchel Salgado. «Siempre destacó por su sacrificio, trabajo y entrega y por llevar el nombre de esta villa por todo el mundo. Ese ejemplo, de éxitos y de compromiso con la práctica del deporte, es lo que queremos promocionar para las nuevas generaciones», concluye el alcalde.