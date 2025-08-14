Alén Nós denuncia inactividad en la restauración de la escultura del Capitán Nemo de Cesantes

La asociación Alén Nós de Redondela denuncia que la Xunta no haya realizado avances en la restauración del conjunto escultórico del Capitán Nemo, en Cesantes, tras el anuncio oficial de las reparaciones hace seis meses.

Según el grupo cultural, el encargo del trabajo al escultor Sergio Portela (coautor, con Moncho Lastra, de la obra original) del que se informó el pasado mes de marzo, no se ha traducido en «accións palpables» ni «comunicación oficial sobre o estado dos traballos», dejando la escultura «sometida á deterioración: acumulación de moluscos, desgaste das figuras e abandono patente do buzo roto e tirado», explican.