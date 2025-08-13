Tardeo solidario a favor de Cáritas este sábado
A fundación Conchita Regojo organiza este sábado 16 a segunda edición do Tardeo Solidario no Pazo de Teresa de Redondela. As entradas (20 euros para adultos, 10 para menores de 15 anos) darán acceso a aperitivo consumicións, actuacións e sorteos, e todos os beneficios serán entregados a Cáritas co obxectivo de «convertir casas en hogares», segundo a fundación.
