Redondela subvenciona a Augas con 30.000 euros

O Concello de Redondela convoca subvencións para axudar ás Comunidades de Auga das parroquias do municipio. A partida conta cunha aportación de 30.000 euros, dos que cada entidade solicitante poderán recibir un máximo de 3.000 co fin de «mellorar as instalacións e ofrecer oportunidades para obras ou actuacións que precisen as comunidades de auga».