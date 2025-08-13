Redondela subvenciona a Augas con 30.000 euros
O Concello de Redondela convoca subvencións para axudar ás Comunidades de Auga das parroquias do municipio. A partida conta cunha aportación de 30.000 euros, dos que cada entidade solicitante poderán recibir un máximo de 3.000 co fin de «mellorar as instalacións e ofrecer oportunidades para obras ou actuacións que precisen as comunidades de auga».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»