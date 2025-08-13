Rebordáns celebra la Virgen del Camino
La parroquia tudense de Rebordáns inicia hoy sus fiestas en honor a la Virgen del Camino, con «porco ó espeto» desde las 20 horas, procesión y actuación de la batucada Lenha Verde. El jueves actuará el grupo Rever y la orquesta Los Players.
