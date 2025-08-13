El PSOE de Ponteareas rechaza abrir las calles al tráfico
El grupo municipal del Partido Socialista de Ponteareas ha manifestado su «firme rechazo» a la propuesta del actual gobierno local acerca de reabrir al tráfico rodado varias calles que fueron peatonalizadas durante el anterior mandato.
Concretamente, la propuesta del gobierno municipal consiste en abrir al tráfico las calles Concha Brey, Reveriano Soutullo y Virxe dos Remedios, lo que desde el partido de la oposición consideran «romper con el modelo de movilidad que apostaba por espacios seguros».
Los socialistas aseguran que «esta decisión no solo supone un retroceso en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino que también pone en riesgo el modelo de municipio amable, sostenible y centrado en las personas que se venía construyendo».
El grupo socialista añade además que «la experiencia de otros municipios y ciudades demuestra que la peatonalización dinamiza el comercio, atrae visitantes y mejora la convivencia» al tiempo que reiteran «la petición de cerrar al tráfico la Plaza Bugallal».
