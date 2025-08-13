Ponteareas renueva el pabellón nº2 del Álvaro Pino

El Concello de Ponteareas, aprovechando el parón deportivo del verano, realiza diversos trabajos de reparación en el pabellón nº2 del Complejo Deportivo Álvaro Pino.

Concretamente, se está trabajando en la reparación del suelo de madera, en la aproximación de las juntas que se encontraban en mal estado, en el pintado de las paredes, en la imprimación de los protectores del suelo y en la limpieza de las canalizaciones exteriores de agua, que según apuntan desde el gobierno local «dicha obstrucción estaba provocando filtraciones en el interior de la instalación deportiva».

El pabellón nº2 del Complejo Deportivo Álvaro Pino cuenta con un uso intenso, principalmente durante la temporada escolar, con una media diaria de uso de ocho horas durante los siete días de la semana.

Además, es la pista de entrenamiento de los clubs de bádminton, baloncesto, fútbol sala y patinaje, y también acoge cada fin de semana diferentes partidos y torneos.

Desde la concejalía de Deportes del Concello de Ponteareas, dirigida por Nicolás Rodríguez, informan que «tras años sin mantenimiento las canaletas estaban atascadas y provocaban la entrada de agua en el interior. A causa de esto, el suelo fue pudriéndose y ahora tenemos que levantarlo y sustituirlo en algunos puntos de la pista». El concejal añade que «en otros puntos estamos ajustando las juntas que provocaban caídas a los y las deportistas».

Para el edil de Deportes es primordial, tal y como asegura «realizar tareas de mantenimiento para la seguridad de los usuarios además de evitar daños mayores».

Las obras suponen una inversión de 24.000 euros que se realizan con cargo al Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra y que junto a las obras de mejora del pabellón nº1 del Complejo Deportivo Álvaro Pino, suponen un coste superior a los 48.000. euros.

A mayores, el Ayuntamiento ha instalado marquesinas en las entradas de ambos pabellones para proteger a los usuarios.