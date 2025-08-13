Nigrán coloca una pancarta en contra del genocidio en Gaza

El Concello de Nigrán se suma al apoyo al pueblo de Gaza a través del lema «Nigrán, no somos indiferentes. Paremos el genocidio», que desde ayer ondea en la fachada de la Casa Consistorial junto a la bandera de Palestina.

A mayores, en la Oficina de Información Cidadá, situada en la planta baja del Ayuntamiento, o en las Oficinas de Turismo, se pueden recoger dos pulseras por persona con el mismo lema.

Desde el gobierno local aseguran que «el objetivo es dejar patente tanto por parte de la ciudadanía nigranense como de su administración más próxima el rechazo de la masacre que está causando Israel»

Además, añaden que «desde el Concello se irán sumando a todas las movilizaciones que se realicen, tal y como se hizo hasta el momento», al tiempo que animan a «otras administraciones a sumarse para forzar internacionalmente el cese de la barbarie».