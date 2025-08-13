Mos duplica las licencias para obra mayor en viviendas

El departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de Mos ha hecho un balance muy positivo de lo que va de año, con la tramitación de 376 expedientes, frente a los 321 del mismo periodo, de enero a julio, de 2024. «Este incremento evidencia la recuperación y el buen ritmo de la actividad constructiva, residencial y económica en Mos», destacan desde el Concello, apuntando especialmente a las licencias de obra mayor, que pasaron de 78 en 2024 a 110 en 2025, con un notable aumento de viviendas, que duplican la cifra con respecto al año anterior, y de naves industriales, que también se duplican.

También crecieron las comunicaciones previas de actividad, pasando de 44 a 54, así como los expedientes relacionados con el sector servicios, como furanchos y terrazas. En comunicaciones previas, también se apreció un ligero incremento, con actuaciones como cambios de tejado, muros de cierre o acondicionamiento de viviendas.

Para la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, estos datos son «un claro indicador de la confianza que siguen depositando los vecinos y vecinas, las empresas y los emprendedores en nuestro Concello». «En Mos seguiremos trabajando con agilidad y rigor para dar respuesta a las demandas urbanísticas, favorecer la implantación de empresas y mejorar la calidad de vida de los vecinos», concluye la regidora.