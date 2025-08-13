Monólogo de Luis Zahera y Palo Capilla

El actor gallego Luis Zahera ofrecerá un monólogo en Gondomar este viernes, 15 de agosto. Lo hará acompañado de la también actriz, humorista y presentadora Palo Capilla, para sustituir a Manquiña, que ha tenido que cancelar su cita con Gondomar por un problema de salud. La actividad será a las 22.30 horas en la Praza Paradela.