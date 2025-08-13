Mil piragüistas tomarán el río en el descenso del Miño

Mil piragüistas tomarán el Miño este sábado, 16 de agosto, con la celebración del XIV Descenso Popular y el LIV Descenso Internacional do Miño, dos pruebas que volverán a llenar de color las aguas del río, desde Salvaterra hasta Tui.

La fiesta del Miño comenzará a las 12.00 horas con una romería popular en la ribera de Caldelas. Desde ahí saldrá a las 16.00 horas el Descenso Popular, para el que hay 480 personas inscritas. Dos horas después, a las 18.00 horas, desde las inmediaciones del Puente Internacional de Salvaterra, tendrá lugar la salida del Descenso Internacional en su 54 edición.

Actualmente han confirmado su participación 512 deportistas pertenecientes a 41 clubs de España, Portugal y Argentina. Parten como favoritos los clubs Ría de Aldán, Ciudad de Pontevedra y Ponte de Lima, teniendo en cuenta su alta participación.

Según las quinielas de la organización, en K2, las miradas están puestas en Felipe y Jaime Dobarro, del Club Naval de Pontevedra, y en Adrián y Raúl Prada, del Piragüismo Rías Baixas de Boiro.

En K1 parten con opción de podio Iván Alonso e Izan Aliaga, del Piragüismo As Torres, y Antonio Palmas, del Piragüismo Vilaboa; y Amaia Osaba, del Piragüismo Pamplona, y Uxía Rodríguez, del Kayak Tydense.

Lara Feijóo y Carmen Villar, del Kayak Tudense, y Francisca Malheiro y María Pereira, del Ponte de Lima, son favoritas en K2; Fernando Busto, de As Torres Romería Vikinga, en C1, y Ricardo Rodrígues Coelho y Rui Cristino Lacereda, de Ponte de Lima, en C2.

El Club Kayak Tudense es el organizador de ambos eventos, que se completan con la fiesta gastronómica que se celebrará a su remate, a partir de las 20.00 horas, en la calle Compostela. En este sentido, en la presentación del descenso, ayer en Tui, el alcalde, Enrique Cabaleiro, asumió el compromiso de convertir esta cita no solo en un referente en el ámbito deportivo, sino también en su dimensión festiva y cultural.