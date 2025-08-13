Máis pulgóns e fungos en Redondela pola calor

O Concello de Redondela advirte de que as altas temperaturas, xunto ás nulas precipitacións, están a disparar a proliferación de pulgóns e fungos, especialmente en especies como os pradairos (plataneros). Os expertos advirten de que non se poden aplicar tratamentos «porque as árbores están débiles despois das agresivas podas realizadas anos atrás».

