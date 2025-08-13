Jornada gastronómica en Arbo en honor a San Roque

Arbo celebrará el sábado, 16 de agosto, la romería en honor a su patrón, San Roque. La jornada tendrá lugar en la Carballeira da Turbela y comenzará a las 10.00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Arbo. Tras la actuación, se dará paso a la procesión, que partirá de la iglesia parroquial hasta llegar a la carballeira, donde se celebrará la misa solemne de campaña.

Durante el evento los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía y diferentes actividades como juegos populares. La nota final a la festividad la pondrá el trío Azabache con su actuación que empezará a las 19.00 horas.