Jornada gastronómica en Arbo en honor a San Roque
Arbo
Arbo celebrará el sábado, 16 de agosto, la romería en honor a su patrón, San Roque. La jornada tendrá lugar en la Carballeira da Turbela y comenzará a las 10.00 horas con un pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Arbo. Tras la actuación, se dará paso a la procesión, que partirá de la iglesia parroquial hasta llegar a la carballeira, donde se celebrará la misa solemne de campaña.
Durante el evento los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía y diferentes actividades como juegos populares. La nota final a la festividad la pondrá el trío Azabache con su actuación que empezará a las 19.00 horas.
