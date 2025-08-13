O histórico Muíño da Ponte de Redondela, á venda por 780.000 euros
Unha das taperías máis coñecidas da zona busca comprador.
É o terceiro inmoble máis caro comercializado no municipio
«Desde la hermosa Galicia nuevamente quiero enseñarles este negocio activo, con una clientela establecida, en este molino reciclado sobre el río. Síganme, por favor». Así comeza un vídeo, seguido de espectaculares tomas de dron, co que a inmobiliaria 247 Real State mostra os arredores do Muíño da Ponte.
Este coñecido local de Redondela no que se atopa unha tapería aínda activa (e recentemente aclamada en redes sociais pola súa calidade e baixos prezos), atópase a día de hoxe á venda en Idealista baixo a premisa de adquirir unha «casa o chalet independiente en venta de camino a Pazos de Borbén».
O prezo que piden polo espazo non deixará indiferente a ningún coñecedor da zona: solicitan, polo conxunto do chalé e a sociedade limitada que regula a tapería, unha oferta de 780.000 euros.
Dende 247 Real State xustifican o elevado importe atentendo ao bo funcionamento hosteleiro: «Es una tapería muy conocida en la zona y va mucha gente. Los propietarios estiman solo el inmueble en unos 500.000 euros, pero lo que realmente tiene potencial en la inversión es el valor negocio», conta o responsable da venda do muíño reformado.
Local con marxe de beneficio
Segundo a axencia inmobiliaria, este local ten interese para o turismo «por su cercanía al camino portugués» e reporta unha considerable factuación anual «a la que se puede sacar más margen todavía porque la tapería ahora mismo no abre todos los días».
Ademais, os vendedores non pechan portas ao uso nin a xestión do local: «Por las características que tienen se pueden llegar a hacer incluso bodas, y es verdad que ahora hay un manager en el restaurante, pero después de la compra el nuevo propietario puede tomar la decisión de renovar el personal o no». É dicir, os inversionistas interesados terán potestade para pechar ou manter aberta a tapería.
O preto de millón de euros que se debería abonar para a súa adquisición converten ao Muíño da Ponte na terceira propiedade máis cara á venda do concello de Redondela, polo menos se só temos en conta as anunciadas en Idealista.
Unicamente é superada por un chalé de Cesantes con piscina e acceso privado á praia (polo que habería que pagar 785.000 euros) e unha parcela en Cedeira con 6.500 m2, casa de luxo, vivenda de servizo e bodega (na que a inversión chegaría aos 950.000 euros).
