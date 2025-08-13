La Festa do Viño de Salvaterra batirá récords con 29 bodegas inscritas
La cita enológica contará con más de un centenar de caldos
El actor y presentador gallego Rubén Riós será el encargado de dar el pregón el domingo 31 a las 13.00 horas
El recinto amurallado de Salvaterra de Miño se prepara para acoger la LXVI Festa do Viño do Condado do Tea, que batirá récord de participación con un total de 29 bodegas inscritas, frente a las 27 del pasado año.
La fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia, se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de agosto y continuará apostando por una ampliación del espacio ocupando la totalidad del interior de la muralla, tal y como hizo en la pasada edición. Así, por segundo año consecutivo, la festividad contará con espacio de mesas y con un segundo escenario en la Plaza do Castelo.
Durante los tres días de fiesta, los asistentes podrán elegir entre más de un centenar de referencias de vino de las 29 bodegas participantes, así como una variada carta gastronómica para acompañar los caldos.
Conciertos
La música será parte indispensable de la celebración y durante el fin de semana se podrán escuchar a diferentes grupos y artistas como Galifunk Brass, De Ninghures, G-Face, La MMarca, Os D́'Abaixo, O Caimán do Río Tea, Lenha Verde, Son das Tabernas o La Trío Machine.
El actor y presentador gallego Rubén Riós será el encargado de dar la lectura al pregón el domingo, día 31, que tendrá lugar a las 13.00 horas en el recinto amurallado tras la celebración del XXXII Gran Capítulo da Cofradía do Viño Condado do Tea e Espumosos. Después del pregón, se darán a conocer los «vinos deliciosos del año» y actuarán los grupos folclóricos y bandas de gaitas de Salvaterra de Miño, para continuar con la última jornada gastronómica de la festividad.
Al igual que cada año, la semana previa a la fiesta tendrán lugar las catas comentadas gratuitas, para las que es necesario inscripción previa.
