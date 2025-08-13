La EDAR de Guillarei autoproduce el 50% de la energía que consume

La depuradora del Consorcio de Augas do Louro supera ya los objetivos impuestos por la Directiva Europea para 2030 gracias a la producción de energía fotovoltaica y biogás

Paneles solares instalados en la EDAR del Consorcio de Augas do Louro.

D. P.

Porriño

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guillarei, perteneciente al Consorcio de Augas do Louro, que abastece a los concellos de Porriño, Mos, Salceda de Caselas y Tui, consiguió cubrir el 50% de su consumo eléctrico con la energía renovable generada en sus propias instalaciones en el primer semestre del año.

Con este récord de autoconsumo, la depuradora del Consorcio do Louro se adelanta a los objetivos marcados por la Directiva Europea, que fija para 2030 que este tipo de instalaciones cubran por lo menos el 30% de su consumo con renovables.

«Nuestra planta no solo superó esa cifra cinco años antes, sino que ya se acerca al siguiente hito del 60%, marcado para 2040», destaca el presidente del Consorcio y alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, insistiendo en que «estamos dando pasos firmes hacia la sostenibilidad y a la autosuficiencia energética. Este récord muestra que la neutralidad energética en el tratamiento de aguas residuales es una realidad alcanzable con compromiso y tecnología».

El 50% de la energía que consumen las instalaciones de Guillarei se produce a través de energía solar fotovoltaica y biogás. En total, en esta primera parte del año, se produjeron 244.502 kWh mediante paneles solares y otros 868.575 kWh a partir del biogás obtenido en el proceso de digestión anaerobia de los lodos de depuración. Gracias a ello, se evitó además la emisión de más de 257.000 kg de CO2 a la atmósfera, contribuyendo de forma activa a la lucha contra el cambio climático.

El presidente del Consorcio de Augas do Louro, Alejandro Lorenzo, pone en valor este ejemplo de innovación, compromiso ambiental y transición ecológica, que coloca a la comarca a la vanguardia en el tratamiento sostenible de agua, y avanza que el compromiso del Consorcio es seguir invirtiendo e innovando para alcanzar la neutralidad energética total antes de 2045 y consolidar un modelo de economía circular en la gestión del agua.

