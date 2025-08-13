La EDAR de Guillarei autoproduce el 50% de la energía que consume

La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Guillarei, perteneciente al Consorcio de Augas do Louro, que abastece a los concellos de Porriño, Mos, Salceda de Caselas y Tui, consiguió cubrir el 50% de su consumo eléctrico con la energía renovable generada en sus propias instalaciones en el primer semestre del año.

Con este récord de autoconsumo, la depuradora del Consorcio do Louro se adelanta a los objetivos marcados por la Directiva Europea, que fija para 2030 que este tipo de instalaciones cubran por lo menos el 30% de su consumo con renovables.

«Nuestra planta no solo superó esa cifra cinco años antes, sino que ya se acerca al siguiente hito del 60%, marcado para 2040», destaca el presidente del Consorcio y alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, insistiendo en que «estamos dando pasos firmes hacia la sostenibilidad y a la autosuficiencia energética. Este récord muestra que la neutralidad energética en el tratamiento de aguas residuales es una realidad alcanzable con compromiso y tecnología».

El 50% de la energía que consumen las instalaciones de Guillarei se produce a través de energía solar fotovoltaica y biogás. En total, en esta primera parte del año, se produjeron 244.502 kWh mediante paneles solares y otros 868.575 kWh a partir del biogás obtenido en el proceso de digestión anaerobia de los lodos de depuración. Gracias a ello, se evitó además la emisión de más de 257.000 kg de CO2 a la atmósfera, contribuyendo de forma activa a la lucha contra el cambio climático.

El presidente del Consorcio de Augas do Louro, Alejandro Lorenzo, pone en valor este ejemplo de innovación, compromiso ambiental y transición ecológica, que coloca a la comarca a la vanguardia en el tratamiento sostenible de agua, y avanza que el compromiso del Consorcio es seguir invirtiendo e innovando para alcanzar la neutralidad energética total antes de 2045 y consolidar un modelo de economía circular en la gestión del agua.