Los comercios de Salceda impulsan las compras locales con un «rasca y gana»

La Asociación de Comerciantes de Salceda, Acisa, ha puesto en marcha una campaña de promoción de las ventas en el mes de agosto a través de un «rasca y gana». Más de 60 comercios del municipio participan en esta campaña, organizada en colaboración con el Concello de Salceda. Esta repartirá durante el mes de agosto más de 70 premios físicos, además de vales por un total de 1.000 euros que se podrán gastar en los establecimientos adheridos a Acisa.

La participación es muy sencilla. Cualquier persona que realice una compra en los establecimientos suscritos a la campaña obtendrán de inmediato un «rasca» en el que figurará si tiene o no premio.

Además de fomentar las compras en el comercio de la villa, también favorece la rotación de la clientela por los diferentes establecimientos, pues, si el «rasca» de una persona resulta premiado en la frutería, allí se le indicará que debe recoger su premio en la peluquería, y así con el resto de locales de productos y servicios.