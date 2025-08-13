Cierran inscripciones del certamen de pintura

Tomiño cierra hoy, a las 14 horas, el plazo para inscribirse en el Certamen de Pintura al Aire Libre Antonio Fernández, que tendrá lugar este domingo, 17 de agosto. La inscripción puede hacerse a través de la web de la Eurocidade Tomiño-Cerveria.

