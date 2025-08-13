Cien porriñeses viajan a conocer la tierra natal del filántropo Ramón González

Si hace unos meses un grupo de vecinos y vecinas de Porriño viajaba a Madrid para conocer la obra de Antonio Palacios en la capital, ayer, otro medio centenar de porriñeses y porriñesas disfrutaron de una excursión a Ribadeo, con el objetivo de conocer más sobre el legado del filántropo Ramón González.

Los vecinos viajaron en autobús acompañados por la concejala de Turismo, Vanessa Ucha, y a su llegada a Ribadeo, tierra natal de Ramón González, fueron recibidos por el alcalde, Daniel Vega, y otras autoridades municipales. La excursión también hizo parada en Mondoñedo, donde visitaron su emblemática catedral.

Porriño y Ribadeo sellaron su hermanamiento hace poco más de un mes. A ambos municipios les une el legado del filántropo Ramón González.