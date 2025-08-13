Carnaval de Verano, mañana en Vincios

El torreiro de fiestas de Vincios, en Gondomar, acoge mañana, jueves, su tercer Carnaval de Verano. La cita arrancará a las 16.30 horas con fiesta infantil e hinchables. También habrá concurso de disfraces, fiesta de la espuma y actuaciones de las escuelas de baile y del grupo Las Vegas.

