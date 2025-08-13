Carnaval de Verano, mañana en Vincios
El torreiro de fiestas de Vincios, en Gondomar, acoge mañana, jueves, su tercer Carnaval de Verano. La cita arrancará a las 16.30 horas con fiesta infantil e hinchables. También habrá concurso de disfraces, fiesta de la espuma y actuaciones de las escuelas de baile y del grupo Las Vegas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas
- Cara y cruz de la playa de As Pipas
- Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»