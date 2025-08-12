Una visita guiada analiza las esculturas de la catedral de Tui
Se inicia a las 20.30 horas
Tui acoge esta tarde una nueva visita gratuita del ciclo «Coñece o noso patrimonio», organizado por el Instituto de Estudios Tudenses, en colaboración con el Concello de Tui. Comenzará a las 20.30 horas y se centrará en la escultura románica y gótica de la catedral de Tui.
La actividad, que se iniciará en la fachada norte de la catedral, estará guiada por la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, Marta Cendón, que analizará las representaciones escultóricas de época medieval que se conservan en el exterior de la catedral tudense.
Se trata de la penúltima cita del ciclo, que se cerrará el próximo martes, 19 de agosto, con una visita por la iglesia de San Telmo. Para ambas no será necesario inscripción previa.
