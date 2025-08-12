Tui inicia la recuperación de un tramo de su muralla medieval
Se centra en el baluarte «Ángulo dos Demos», en el paseo fluvial
El Concello de Tui ha iniciado los trabajos para la recuperación y puesta en valor del tramo de la muralla conocido como «Ángulo dos Demos», visible desde el paseo fluvial. Así, en las últimas semanas, se realizaron labores de desbroce y limpieza en los restos de esta antigua estructura defensiva, que permanece en estado de ruina desde hace más de dos siglos. Dicha intervención permitirá acometer un levantamiento topográfica tridimensional que se realizará mediante drones, como paso previo a la redacción del proyecto de rehabilitación, en el que ya trabaja la empresa Nortap Ingenieros.
El proyecto cuenta con el asesoramiento técnico del historiador Suso Vila y del arqueólogo Juanjo Perles, con el objetivo de garantizar el máximo rigor histórico y respeto por la autenticidad de la construcción original.
Dicha actuación está financiada con los fondos europeos Next Generation, en el marco del proyecto FAR PAX, una iniciativa de cooperación transfronteriza orientada a la promoción de la paz a través de la recuperación de las fortalezas abaluartadas que marcan la frontera hispano-portuguesa. En este contexto, la puesta en valor del «Ángulo dos Demo», constituye un paso relevante en la recuperación de la memoria histórica y en la mejora paisajística y patrimonial del Paseo Fluvial de Tui, contribuyendo a su integración en el entorno urbano y al disfrute tanto de vecinos como de las miles de personas que visitan el municipio a lo largo del año.
El «Ángulo dos Demos» es una pieza clave dentro del sistema defensivo histórico de Tui. Construido en 1642, en pleno contexto bélico con Portugal, este baluarte funcionaba como batería de artillería, complementando otras defensas a lo largo del Miño, como Trascárcel, Can Felipe o Carballo, en oposición al sistema fortificado de Valença.
