Soutomaior afina cartel para el «Punkativada»

El concello de Soutomaior presentó el pasado fin de semana la programación para la tercera edición del Punkativada, el festival para público infantil con el que el gobierno local pretende que los vecinos «saquen ese espírito punki que todos levamos dentro e poidan demostrar que para pasalo ben no verán non hai sitio mellor que Soutomaior», según palabras del alcalde Manu Lourenzo.

El festival, gratuito en su totalidad, se celebrará en la Carballeira do Peirao de Arcade el fin de semana del 23 al 24 de agosto, y contará con talleres y espectáculos musicales y teatrales durante toda la jornada para atraer tanto a los niños y niñas locales como los el resto de la comarca. Los encargados de poner el broche final serán el artista de circo Peter Punk y el grupo Uxía Lambona e a Banda Molona, sábado y domingo, respectivamente.