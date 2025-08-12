Porriño dispone de tres parcelas para crear 80 viviendas protegidas

El Concello de Porriño dispone de tres parcelas, en diferentes puntos del municipio, donde prevé levantar hasta 80 viviendas protegidas. Esta iniciativa busca dar una respuesta residencial a las más 700 personas registradas como demandantes de vivienda pública en Porriño, siendo esta una de las prioridades del gobierno municipal que dirige Alejandro Lorenzo para lo que resta de mandato.

Las tres parcelas se ubican en la calle Fernández Areal con Antonio Palacios, la cual fue escriturada hace apenas una semana; en Domingo Bueno, cerca de la capilla de A Guía; y entre los polígonos tres y cinco de Torneiros. Entre las tres suman más de 3.000 metros cuadrados, que tendrán capacidad para la construcción de aproximadamente 80 viviendas.

Hace más de 20 años que el Concello de Porriño no impulsa ningún proyecto de vivienda protegida, sin embargo, la población no ha dejado de crecer, pasando de 16.000 habitantes a más de 21.000 en dos décadas. Esto, unido al gran número de demandantes de vivienda en Porriño, y que este es uno de los Concellos de Galicia con la tasa de natalidad más alta, hacen que el gobierno local quiera desarrollar este tipo de iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda.

«Desde el Concello de Porriño queremos transmitir a todas esas personas interesadas, que estamos ya en marcha para la promoción de la creación de nuevas viviendas. O Porriño va a garantizar que vivir aquí sea una opción real, no un lujo», anunció el regidor, explicando que el Ayuntamiento también estudia posibles ayudas y bonificaciones para la construcción y el acceso a este tipo de viviendas.

Con estos tres terrenos municipales ya reservados para levantar viviendas protegidas, el Concello los pondrá ahora a disposición de la Xunta de Galicia, con el objetivo de que incluya a Porriño dentro de su estrategia de promoción de vivienda pública en terrenos municipales, como está llevando a cabo en el municipio vecino de Mos. Pero, si el gobierno gallego no acoge la propuesta de Porriño, el alcalde ya avanza que se estudiarán otras vías, como pedir un crédito con cargo al Fondo de Cooperación Local.

Suelo disponible

Por otro lado, al margen de este triple proyecto de vivienda protegida, el Concello dispone de 45.000 metros cuadrados pendientes de desarrollo donde poder construir nuevas viviendas. Las parcelas disponen de condiciones urbanísticas favorables y licencia directa, lo que permitirá reducir plazos e iniciar los proyectos de forma ágil.

Además de incrementar su oferta de vivienda pública, los otros proyectos en los que se centrará el ejecutivo porriñés en este segundo ecuador de la legislatura serán la construcción de un centro de día en Atios y una residencia de mayores en Budiño y avanzar en el saneamiento integral del Concello.