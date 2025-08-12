Personal del servicio de basura de Nigrán reclama mejoras

El personal del servicio de recogida de basura de Nigrán se concentró en la mañana de ayer frente a la casa consistorial de Nigrán para denunciar «los reiterados incumplimientos en la gestión de la concesión del servicio de recogida de basura, que afectan gravemente a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores».

Con dicha movilización, reclaman la publicación de un nuevo pliego de condiciones que resuelva su precariedad laboral y permita negociar un convenio colectivo actualizado.

Desde la CIG denuncian que «llevan cinco años sin un nuevo pliego de condiciones para la concesión del servicio de basura, que fue impugnado varias veces por estar mal redactado».