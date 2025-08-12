La oposición en bloque tumba los presupuestos de Pazos de Borbén

El último pleno del concello de Pazos de Borbén escenificó la tensión política que se vive en el municipio. El gobierno de Alternativa Veciñal, que está en minoría, llevaba varias propuestas clave para el futuro de Pazos, especialmente el proyecto de presupuestos para este año 2025. Pero todos los partidos de la oposición (PSOE, BNG y PP) votaron en contra.

El gobierno local asegura que realizó numerosas llamadas, peticiones de reunión y solicitudes de aportaciones, y alega que el único grupo que presentó propuestas fue el BNG, «y pese a incluirse algunas de ellas en el documento final, votó en contra»

El PP y el PSOE, por su parte, según el alcalde, «no se dignaron a participar en el proceso ni plantear sugerencias, llegando al pleno sin propuestas y votando igualmente en contra». El proyecto de presupuestos, por tanto, no ha salido adelante, «perdiendo el derecho a optar a subvenciones importantes».

El segundo punto tumbado fue el pago de asistencias a pleno y comisiones, así como de facturas de suministros esenciales para el funcionamiento del concello. El gobierno local alega que estos servicios vieron incrementado su coste en los últimos años, y el presupuesto actual, heredado de 2022, no cubre las partidas actuales.

«Es importante recordar que el PP, en su último año de gobierno, llevó a reconocimiento extrajudicial más de 250.000 euros en facturas, contando con mayoría absoluta y presupuesto propio, mientras que ahora rechazan que este gobierno lleve el pago de 48.000 euros, dejando a los proveedores sin cobrar pese a que tenemos fondos disponibles en la caja para hacerlo. En definitiva, hay dinero, pero la oposición no quiere que se pague», lamenta el alcalde, Luciano Otero.

La oposición también tumbó la propuesta de festivos locales. PP, PSOE y BNG votaron en contra, por lo que las festividades de Pazos de Borbén quedan, de momento, en el aire.

El alcalde, que gobierna en minoría, considera que la oposición está sometiendo al concello a un «bloqueo político sistemático que perjudica seriamente a los vecinos». Denuncia que PSOE, PP y BNG llevan a cabo una pinza que provoca que el municipio «no pueda alcanzar un nivel mucho más alto» por las trabas que ponen.