Mos homenajea a sus mayores en una jornada de convivencia

Mos celebrará el próximo domingo, 31 de agosto, la XXXV Gran Festa dos Maiores, una jornada de convivencia, homenaje y diversión dedicada a los más veteranos.

El evento comenzará a las 12.00 horas en Costoias, parroquia de Tameiga, con la misa cantada por la Coral «O Son dos Cantares» y que posteriormente dará paso a la actuación de la Banda de Música de Torroso.

En torno al mediodía tendrá lugar la tradicional comida de convivencia, donde al igual que en años anteriores, reunirán a 700 personas del municipio.

Tras la comida, el Concello de Mos hará su homenaje y entrega de detalles a los matrimonios que celebran en este 2025 sus bodas de oro, que son medio centenar.

En concreto, dos matrimonios son de la parroquia de Guizán, tres de Petelos, cinco de Torroso, nueve de Mos, tres de Dornelas, siete de Pereiras, ocho de Tameiga, cuatro de Sanguiñeda, cuatro de Louredo y cinco de Cela.

Por la tarde, la fiesta continuará con animación musical y baile.