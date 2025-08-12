Luz verde a la expropiación de 126 fincas para una senda en Mos

El Concello de Mos aprobó ayer en un pleno extraordinario y urgente el proyecto definitivo de expropiación forzosa por tasación conjunta para la ejecución de la senda peatonal de Dornelas, desde el IES de Mos hasta el centro de Asodifisi, que recorrerá las parroquias de Petelos, Dornelas y Torroso.

La delimitación del ámbito de expropiación abarca 3.082 metros cuadrados, repartidos en 126 fincas, lo cual permitirá ejecutar las obras con mayor brevedad.

La nueva infraestructura, que cuenta con un presupuesto de más de 700.000 euros, se financiará con una ayuda de la línea 1 del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El proyecto pretende completar, en forma de anillo, la senda ya existente entre el edificio multiusos As Pozas y Asodifisi, mejorando así la seguridad viaria y la movilidad en uno de los principales ejes de circulación del municipio.

El trazado enlazará con la actual senda de Torroso, de 1.370 metros, sumando 1.800 metros más de recorrido, lo que permitirá crear un itinerario circular de 3.170 metros de longitud.

El proyecto contempla la actuación en la carretera de As Pozas, los caminos de Pedreira y Porselo y en la calle de A Gándara, ampliando la capa de rodadura y construyendo una senda específica para peatones de hasta 8 metros de ancho total, en consonancia con lo previsto en el PXOM vigente.

Al entender del gobierno mosense, «la senda de Porselo-Brea supone una actuación fundamental para resolver las actuales limitaciones físicas de estas calles, mejorar el flujo del tráfico y garantizar la seguridad, especialmente en los momentos de entrada y salida del alumnado a los centros escolares».