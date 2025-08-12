Pan para contar la emigración e identidad rural

Más de 700 personas (el doble de las previstas por la organización) acudieron los pasados días 6 y 7 de agosto a la Casa da Costa en Xunqueiras (Pazos de Borbén) para disfrutar de las jornadas Ruralmente. Las actividades, organizadas en colaboración con el gobierno local, forman parte del proyecto homónimo que lleva a cabo el GDR (Grupo de Desarrollo Rural) Galicia Suroeste Eurural.

La programación trató de inculcar a los presentes la relación histórica entre Galicia y Brasil a través de uno de sus grandes símbolos: el pan, al cual se dedicaron una importante comunidad de gallegos emigrados en ciudades como Salvador de Bahía.

Para esto, las jornadas combinaron propuestas teóricas con divulgativas, acogiendo conferencias, mesas de debate sobre la tradición rural o degustación de producto.

Primero de tres encuentros

Ruralmente es una iniciativa interterritorial en la que también participan los GDRs Limia-Arnoia y Valle del Ambroz. De este modo, las jornadas de Pazos supusieron el inicio de los tres encuentros previstos en el marco del proyecto.

Al ya realizado en Xunqueiras, le seguirán en los próximos meses unas jornadas en Xinzo de Limia centradas en la valorización de la patata y otras en el Valle de Ambroz (Cáceres) con la mirada puesta en la DOP Pimentón de la Vera.

Para reafirmar esta colaboración, en la Casa da Costa estuvieron presentes la presidenta de dicha DOP, Teresa Bartolomé, y el de la IGP Pataca de Galicia, José Manuel Gómez, así como autoridades de todos los concellos en los que Galicia Suroeste tiene ámbito de actuación.