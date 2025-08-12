Curso gratuito de reanimación cardiopulmonar en Porriño

El Concello de Porriño convoca una nueva sesión práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP). Será abierta al público y de carácter gratuito.

La actividad se celebrará el lunes 18 de agosto de 18 a 20 horas en la sala de usos múltiples del Pabellón Municipal 1.

La sesión está dirigida a personas de todas las edades y tiene por objetivo mejorar la capacidad de respuesta ciudadana ante situaciones de emergencia sanitaria.

La formación será impartida por profesionales sanitarios y las inscripciones estarán abiertas hasta este jueves 14 de agosto en el Registro General del Concello de Porriño.

