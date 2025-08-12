Curso gratuito de reanimación cardiopulmonar en Porriño
Porriño
El Concello de Porriño convoca una nueva sesión práctica de reanimación cardiopulmonar (RCP). Será abierta al público y de carácter gratuito.
La actividad se celebrará el lunes 18 de agosto de 18 a 20 horas en la sala de usos múltiples del Pabellón Municipal 1.
La sesión está dirigida a personas de todas las edades y tiene por objetivo mejorar la capacidad de respuesta ciudadana ante situaciones de emergencia sanitaria.
La formación será impartida por profesionales sanitarios y las inscripciones estarán abiertas hasta este jueves 14 de agosto en el Registro General del Concello de Porriño.
